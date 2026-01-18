Via libera al progetto del nuovo depuratore | investimento da 37 milioni di euro Vigileremo sui tempi di realizzazione
È stato approvato il progetto definitivo per il nuovo depuratore di Mondragone, con un investimento di 37 milioni di euro. La realizzazione di questo impianto rappresenta un passo importante per migliorare la gestione delle risorse idriche nel territorio domizio. L'amministrazione ha assicurato un’attenta sorveglianza sui tempi di realizzazione, evidenziando l'importanza di completare l’opera nei tempi previsti.
