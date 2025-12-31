Dal metanodotto Snam 2,4 milioni di euro.

Il consiglio comunale di Mercato Saraceno ha approvato, il 27 novembre, misure di compensazione e mitigazione per il metanodotto Snam Sestino-Minerbio, infrastruttura strategica per il trasporto del gas naturale. L’intervento prevede un investimento totale di circa 2,4 milioni di euro, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e promuovere iniziative di tutela nel territorio comunale.

Il consiglio comunale di Mercato Saraceno ha approvato il 27 novembre scorso, misure di compensazione e mitigazione per il metanodotto Snam Sestino-Minerbio (infrastruttura strategica per il trasporto del gas naturale che interessa anche il territorio comunale) con un investimento complessivo di circa 2,4 milioni di euro. Questi fondi saranno utilizzati per progetti di rigenerazione urbana, efficienza energetica e miglioramento della sicurezza idrogeologica. Tra gli interventi principali figurano 900mila euro per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione; 650mila euro per la riqualificazione dell’ex edificio di via Garibaldi; 150mila euro saranno destinati alla riqualificazione urbana dell’area di San Damiano, dove verrà realizzato un nuovo parcheggio polifunzionale green, finalizzato alla risoluzione di criticità idrogeologiche e regimazione idrica di un’area ad oggi degradata e sottoutilizzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

