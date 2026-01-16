Dal parquet dell’oratorio alla Serie A | 50 anni di Volley Forlì tra ricordi vittorie e amicizie
Dal parquet dell’oratorio alla Serie A: 50 anni di Volley Forlì rappresentano un percorso di crescita, passione e collaborazione. Questa storia, iniziata negli anni ’60 nella parrocchia dei Cappuccinini, è stata resa possibile grazie all’impegno di tante persone, tra cui Giovanni, che nel 1975 ha dato forma alla società attuale. Un anniversario che celebra il valore dello sport, dell’amicizia e della continuità nel tempo.
Per festeggiare il cinquantesimo anniversario della fondazione, la Volley Forlì ha riunito i giocatori della Fortitudo, storica formazione nata negli anni ’60 nell’oratorio della Parrocchia dei Cappuccinini, trasformata nel 1975 in Volley Forlì grazie all’impegno e alla visione di Giovanni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Alta Via della Valmalenco. I 50 anni dell’itinerario tra i più belli dell’arco alpino
Leggi anche: Forlì, ancora fiducia a Martino. Ma rischia in caso di altra debacle. In tre anni 69% di vittorie, ora 30%. Le alternative non convincono
Serie D Maschile Si torna in campo per il recupero dell’ultima giornata del girone d’andata. Mercoledì sera sfida sul parquet del Pala CEP contro Astro SSDRL: energia, intensità e voglia di chiudere al meglio la prima parte di stagione. Ore 20:45 Pala - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.