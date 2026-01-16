Dal parquet dell’oratorio alla Serie A | 50 anni di Volley Forlì tra ricordi vittorie e amicizie

Dal parquet dell’oratorio alla Serie A: 50 anni di Volley Forlì rappresentano un percorso di crescita, passione e collaborazione. Questa storia, iniziata negli anni ’60 nella parrocchia dei Cappuccinini, è stata resa possibile grazie all’impegno di tante persone, tra cui Giovanni, che nel 1975 ha dato forma alla società attuale. Un anniversario che celebra il valore dello sport, dell’amicizia e della continuità nel tempo.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.