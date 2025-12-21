Follia in Italia | tira fuori un machete e crea il panico

Paura nella zona industriale di San Giovanni Lupatoto, alle porte di Verona: un ragazzo di circa vent’anni, respinto dal buttafuori perché troppo alterato, è tornato poco dopo ubriaco e barcollante con un machete. In via Ca’ Nova Zampieri ha colpito la vetrata con quattro colpi secchi, mandando in frantumi l’ingresso del locale “Fame House”, proprio nella serata inaugurale, primo giorno di apertura, con circa 200 persone in fila e in sala. Non si è fermato alla spaccata. Dopo essersi diretto verso le auto parcheggiate, pronto a sfogarsi anche su quelle, l’uomo è rientrato e ha spruzzato spray urticante (spray al peperoncino) tra la folla. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

