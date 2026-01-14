La Corte dei Conti sta indagando sulle spese sostenute dalla Regione Puglia durante la missione a Miami nel dicembre 2024. La vicenda, nota come

Il Miami-gate di Puglia e le spese folli della missione istituzionale della Regione nel dicembre 2024 finisce al centro di una svolta amministrativo-giudiziaria. La Procura regionale della Corte dei Conti ha infatti aperto un fascicolo e notificato un invito a dedurre al direttore generale di Puglia Promozione, Luca Scandale, e ai funzionari Carmela Antonino e Alfredo De Liguori, contestando modalità di spesa definite “certamente non trasparenti”. Nell’atto viene citato più volte anche l’allora assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, che partecipò alla Design Week di Miami insieme allo stesso Scandale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Puglia nella bufera, indaga la Corte dei Conti sulle spese folli per la trasferta a Miami. FdI: “Avevamo ragione, c’era del marcio”

