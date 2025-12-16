La Corte dei Conti ammette | Durante il Covid avevamo le mani legate sugli acquisti

La Corte dei Conti riconosce le difficoltà incontrate durante la gestione degli acquisti durante il Covid, ammettendo di aver avuto le mani legate. A cinque anni dall’emergenza, Guido Carlino annuncia l’avvio di indagini, evidenziando la mancanza di controlli tempestivi e l’importanza di fare chiarezza su quanto accaduto in quel periodo critico.

Con un ritardo di cinque anni dall’emergenza, Guido Carlino dichiara: «Nessun controllo, ora indaghiamo». Malan: «Osservate tutte le spese, tranne quelle di Arcuri e i suoi». La Corte dei Conti sta ancora indagando sulla gestione dell’emergenza Covid. Compresi gli acquisti e gli sdoganamenti delle mascherine. A rivelarlo nero su bianco un documento che il presiedente della Corte, Guido Carlino, ha depositato (e letto) ieri in occasione della sua audizione in Commissione Covid. «Nei limitati ambiti entro i quali il presidio della Corte dei Conti è stato sostanzialmente circoscritto», si legge nel documento, «ovvero al solo controllo successivo al termine della gestione commissariale, è stata programmata una indagine dalla competente Sezione centrale di controllo, con deliberazione n. Laverita.info

