Emma Marrone torna a parlare di Stefano De Martino. La cantante rivela che le loro storie sono finite anche per tradimenti, ma tra loro ora c’è solo un rapporto di amicizia. Ricorda i tempi in cui avevano vent’anni e si divertivano insieme. Ora, però, non ci sono possibilità di tornare insieme. Marrone ha anche detto che De Martino è stato il fidanzato che le ha fatto ridere di più, ma non ci sono più chance di riaccendere la loro storia.

Da allora sono passati oltre dieci anni: «Sdoganiamo il rapporto con Stefano, oggi siamo molto amici», ha detto Marrone parlando con Cabello. Aggiungendo: «Io e Stefano siamo stati insieme in un periodo in cui le nostre vite stavano esplodendo sotto i riflettori. La nostra storia è finita in maniera turbolenta, con i gossip e altre persone di mezzo», ma «non è certo la prima storia che finisce per corna. E noi avevamo solo 20 anni». Oggi «ognuno ha la sua strada, ma ci stimiamo e ci vogliamo bene. Abbiamo tanti amici in comune, spesso ci incontriamo a cena o per strada. Abbiamo recuperato la parte migliore del nostro rapporto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Emma Marrone su Stefano De Martino: «Non è la prima storia che finisce per corna, e noi avevamo solo vent'anni. Oggi siamo molto amici»

Approfondimenti su Emma Marrone Stefano De Martino

Emma Marrone rivela che il suo rapporto con Stefano De Martino è tornato a essere forte dopo il tradimento di 15 anni fa.

Nella seconda puntata di C’è Posta per Te andata in onda il 17 gennaio, sono stati ospitati due personaggi noti del panorama musicale e televisivo italiano: Emma Marrone e Stefano De Martino.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Emma Marrone e Stefano de Martino, la bellissima notizia é arrivata pochi minuti fa: loro sono...

Ultime notizie su Emma Marrone Stefano De Martino

Argomenti discussi: Stefano De Martino e quella foto con Emma Marrone: Non posso che volerti bene; Non tornerei mai con lui, Emma Marrone racconta la 'fine' con Stefano De Martino; Emma Marrone: Perché non torno con Stefano De Martino; Stefano De Martino posta una vecchia foto con Emma: la sua reazione.

Emma Marrone: Stefano De Martino? Ci vogliamo bene ma non ci tornerei mai insiemeLeggi su Sky TG24 l'articolo Emma Marrone: 'Stefano De Martino? Ci vogliamo bene ma non ci tornerei mai insieme' ... tg24.sky.it

Emma Marrone racconta tutta la verità su Stefano De Martino: Non ci tornerei insiemeEmma Marrone torna a parlare della sua storia con Stefano De Martino, raccontando momenti belli e difficili della loro relazione e chiarendo una volta per tutte: Non ci tornerei insieme. rds.it

"Se dovessi scegliere con chi non parlare più tra Alessandra amoroso, la mia manager e Maria De Filippi Scelgo Maria. Perché con Maria non ho bisogno di parlare, ci capiamo proprio. ci parliamo molto semplicemente con lo sguardo" Emma Marrone facebook

Le interviste senza controllo in cui intervistato e intervistatore non hanno paura di pestarsi i piedi a vicenda sono le migliori, e quella di Emma a Fuori di Cabello è una di queste x.com