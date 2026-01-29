Emma Marrone su Stefano De Martino | Non è la prima storia che finisce per corna e noi avevamo solo vent' anni Oggi siamo molto amici

Da vanityfair.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emma Marrone torna a parlare di Stefano De Martino. La cantante rivela che le loro storie sono finite anche per tradimenti, ma tra loro ora c’è solo un rapporto di amicizia. Ricorda i tempi in cui avevano vent’anni e si divertivano insieme. Ora, però, non ci sono possibilità di tornare insieme. Marrone ha anche detto che De Martino è stato il fidanzato che le ha fatto ridere di più, ma non ci sono più chance di riaccendere la loro storia.

Da allora sono passati oltre dieci anni: «Sdoganiamo il rapporto con Stefano, oggi siamo molto amici», ha detto Marrone parlando con Cabello. Aggiungendo: «Io e Stefano siamo stati insieme in un periodo in cui le nostre vite stavano esplodendo sotto i riflettori. La nostra storia è finita in maniera turbolenta, con i gossip e altre persone di mezzo», ma «non è certo la prima storia che finisce per corna. E noi avevamo solo 20 anni». Oggi «ognuno ha la sua strada, ma ci stimiamo e ci vogliamo bene. Abbiamo tanti amici in comune, spesso ci incontriamo a cena o per strada. Abbiamo recuperato la parte migliore del nostro rapporto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

emma marrone su stefano de martino non 232 la prima storia che finisce per corna e noi avevamo solo vent anni oggi siamo molto amici

© Vanityfair.it - Emma Marrone su Stefano De Martino: «Non è la prima storia che finisce per corna, e noi avevamo solo vent'anni. Oggi siamo molto amici»

Approfondimenti su Emma Marrone Stefano De Martino

Emma: “Stefano De Martino il fidanzato che mi ha fatto più ridere. Non è stata l’unica storia finita per corna”

Emma Marrone rivela che il suo rapporto con Stefano De Martino è tornato a essere forte dopo il tradimento di 15 anni fa.

“Noi due…”: Stefano De Martino ed Emma Marrone, l’annuncio bomba a C’è Posta per te

Nella seconda puntata di C’è Posta per Te andata in onda il 17 gennaio, sono stati ospitati due personaggi noti del panorama musicale e televisivo italiano: Emma Marrone e Stefano De Martino.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Emma Marrone e Stefano de Martino, la bellissima notizia é arrivata pochi minuti fa: loro sono...

Video Emma Marrone e Stefano de Martino, la bellissima notizia é arrivata pochi minuti fa: loro sono...

Ultime notizie su Emma Marrone Stefano De Martino

Argomenti discussi: Stefano De Martino e quella foto con Emma Marrone: Non posso che volerti bene; Non tornerei mai con lui, Emma Marrone racconta la 'fine' con Stefano De Martino; Emma Marrone: Perché non torno con Stefano De Martino; Stefano De Martino posta una vecchia foto con Emma: la sua reazione.

emma marrone su stefanoEmma Marrone: Stefano De Martino? Ci vogliamo bene ma non ci tornerei mai insiemeLeggi su Sky TG24 l'articolo Emma Marrone: 'Stefano De Martino? Ci vogliamo bene ma non ci tornerei mai insieme' ... tg24.sky.it

Emma Marrone racconta tutta la verità su Stefano De Martino: Non ci tornerei insiemeEmma Marrone torna a parlare della sua storia con Stefano De Martino, raccontando momenti belli e difficili della loro relazione e chiarendo una volta per tutte: Non ci tornerei insieme. rds.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.