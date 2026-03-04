Antisemitismo primo sì al Senato Sinistre allo sbando Pd spaccato | in 6 votano con il centrodestra

Il Senato ha approvato con 105 voti a favore, 24 contrari e 21 astensioni un disegno di legge volto a contrastare l’antisemitismo. La discussione ha visto la partecipazione di diversi senatori, con alcune forze politiche che hanno votato a favore e altre che si sono opposte, evidenziando divisioni all’interno delle forze di maggioranza e opposizione. La proposta passa ora alla Camera per ulteriori esami.

Primo via libera dell'aula del Senato al disegno di legge per il contrasto dell'antisemitismo, con 105 sì, 24 no e 21 astensioni. Come previsto alla vigilia, anche su un tema che dovrebbe registrare unanimità, le opposizioni vanno in ordine sparso, ognuna per sé. E il Pd si spacca uscendo massacrato dal voto. Nessun quadra tra maggioranza, massimalista e pro Pal che si cimenta in dissertazioni lessicali ai limiti del ridicolo, e la minoranza guidata da Graziano Delrio. Che per la sua proposta di legge sull'antisemitismo è stato processato dai vertici del Nazareno. Al momento del voto sono in sei a tradire i diktat della segretaria Schlein e votare sì al testo insieme alla maggioranza, a Italia Viva e Azione. In particolare, il gruppo del Pd si è astenuto tranne sei senatori che, come preannunciato in aula da Graziano Delrio, hanno votato a favore. Oltre a Delrio, dai tabulati risultano i nomi di Alfredo...