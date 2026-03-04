No alla guerra così si gioca con le vite di milioni persone Sanchez risponde a Trump dopo la minaccia alla Spagna

Un rappresentante ha commentato la minaccia di un ex presidente agli strumenti militari di una nazione europea, sottolineando che le guerre spesso scoppiano per una serie di errori o incomprensioni. La dichiarazione arriva in risposta alle parole di un ex leader che aveva minacciato di usare la forza contro la Spagna, mentre si discute di come le decisioni politiche possano avere conseguenze impreviste e gravi.

«Spesso le grandi guerre scoppiano per una concatenazione di risposte che sfuggono di mano, per errori di calcolo, per guasti tecnici, per eventi imprevisti, pertanto dobbiamo imparare alla storia. E non possiamo giocare alla roulette russa con il destino di milioni di persone». È quanto ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, all'indomani delle minacce del presidente statunitense Donald Trump di interrompere le relazioni commerciali con Madrid per il rifiuto di autorizzare l'utilizzo delle basi congiunte di Moron e Rota, in Andalucia, nell'operazione israelo-statunitense contro l'Iran. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - «No alla guerra, così si gioca con le vite di milioni persone». Sanchez risponde a Trump dopo la minaccia alla Spagna Sánchez non si allinea, Trump minaccia l’embargo alla “terribile” Spagna“Non vogliamo averci nulla a che fare, vogliamo tagliare ogni commercio con la Spagna”, che è un socio “terribile”. Trump risponde alla minaccia iraniana dopo morte di KhameneiIn un drammatico inasprimento della situazione, questo fine settimana le forze statunitensi e israeliane hanno effettuato attacchi aerei coordinati... Aggiornamenti e notizie su No alla guerra così si gioca con le... Temi più discussi: Spagna. Sanchez rompe il riflesso automatico dell’obbedienza atlantica; L’Iran, la guerra e gli europei: solo Sanchez sfugge alla doppia morale; Sánchez guida i ribelli della Ue. Ira di Donald: Stop ai commerci; Iran, Trump bacchetta l'Europa: un paese sulla 'lista nera'. Sánchez risponde a Trump: La Spagna dice no alla guerra, non saremo complici per timore di rappresaglieIl primo ministro spagnolo risponde alle minacce dalla Casa Bianca, ricordando cosa accadde in Iraq: La guerra in Iran non porterà a un ordine ... huffingtonpost.it Iran, la Spagna dice no a Trump: Non saremo complici della guerraLa Spagna non sarà complice di qualcosa di negativo per il mondo, come la guerra in Iran, semplicemente per paura di ... iltempo.it Spagna, parla il premier Sanchez dopo il taglio del commercio di Trump - diretta - la Repubblica x.com Il Presidente degli Stati Uniti nonché l’uomo più potente e pericoloso al mondo, Donald Trump, ha appena messo nel mirino il suo nemico giurato: il premier spagnolo Pedro Sanchez. Poco fa, con una furia inaudita, dalla Sala ovale Trump ha minacciato plate facebook