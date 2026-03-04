Il presidente spagnolo ha deciso di non seguire l'esempio di Trump, che ha minacciato di imporre un embargo totale alla Spagna. Il tycoon ha dichiarato di voler interrompere ogni forma di commercio con il paese, che ha definito “terribile” come socio. La questione riguarda le tensioni tra i due leader e le possibili ripercussioni sul rapporto bilaterale.

“Non vogliamo averci nulla a che fare, vogliamo tagliare ogni commercio con la Spagna”, che è un socio “terribile”. Sono le parole sprezzanti che il presidente statunitense Donald Trump, riunito ieri con il cancelliere tedesco Friedrich Merz nell’Ufficio Ovale, ha dedicato all’esecutivo guidato da Pedro Sánchez. L’abituale tono da bullo stavolta è stato provocato dal netto rifiuto di Sánchez a collaborare con l’attacco israelo-statunitense contro l’Iran. In un discorso pronunciato lunedì a Barcellona per l’inaugurazione del World Mobile Congress il premier socialista si era chiaramente posizionato contro l’attacco: “Si può stare contro un regime odioso come quello iraniano e al contempo contro un intervento militare ingiustificato, pericoloso e contrario la legalità internazionale”, aveva detto Sánchez. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Sánchez non si allinea, Trump minaccia l’embargo alla “terribile” Spagna

Trump contro la Spagna dopo il ‘no’ sull’Iran: “Governo Sanchez terribile, stop accordi commerciali”(Adnkronos) – Dopo l'attacco all'Iran, Donald Trump coglie l'occasione di un punto stampa con il Cancelliere tedesco Merz per 'bacchettare' in...

Leggi anche: Trump minaccia Cuba con l’embargo totale. E la Russia…

Tutti gli aggiornamenti su S nchez non si allinea Trump minaccia...

Argomenti discussi: Trump: l’Iran non ha più niente, abbiamo distrutto tutto. Non sono contento della Gran Bretagna.

Trump: 'Dazi a chi non si allinea sulla Groenlandia'. Mosca: 'Fa parte della Danimarca'Potrei imporre dazi ai Paesi che non sono d'accordo sulla Groenlandia. Rieccola l'arma preferita da Donald Trump, le tariffe commerciali. Questa volta il presidente americano decide di metterla sul ... ansa.it

>>>ANSA/ La minaccia di Trump, 'dazi a chi non si allinea sulla Groenlandia'(di Michele Esposito) Potrei imporre dazi ai Paesi che non sono d'accordo sulla Groenlandia. Rieccola l'arma preferita da Donald Trump, le tariffe commerciali. Questa volta il presidente americano ... ansa.it