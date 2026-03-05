Così i satelliti spia cinesi preoccupano la Space Force di Trump

La Space Force statunitense si trova a fronteggiare la crescente presenza di satelliti spia cinesi in orbita. Recentemente, sono stati individuati nuovi satelliti appartenenti al programma cinese, che aumentano la loro attività nello spazio. Questa situazione ha attirato l’attenzione delle forze militari americane, che monitorano attentamente i movimenti e le operazioni di questi satelliti.

La crescente flotta di satelliti spia della Cina ha messo sotto pressione la Space Force statunitense. Il timore degli Usa è semplice: non avere una capacità tale da proteggere i propri asset in orbita. Secondo fonti militari statunitensi, infatti, il comando delle operazioni spaziali sarebbe ora impegnato a sviluppare strategie difensive e offensive per affrontare le nuove minacce. Centinaia di satelliti cinesi forniscono all'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) strumenti avanzati per tracciare e, potenzialmente, colpire le forze americane (dalle portaerei ai sistemi aerei dispiegati nel Pacifico). Il generale della Space Force, Gregory Gagnon, è stato chiarissimo nel dire che la protezione dei satelliti non basta: "Non si può scappare da un bullo per sempre.