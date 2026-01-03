La cattura di Maduro e moglie show perfetto della Delta Force La spia a Caracas e una casa-copia come ‘palestra’
Il 3 gennaio 2026, le forze speciali statunitensi hanno arrestato Nicolás Maduro e sua moglie, Cilia Flores, a Caracas. L’operazione, condotta con precisione, ha coinvolto la Delta Force, che ha eseguito un’azione senza precedenti. La vicenda ha suscitato grande attenzione internazionale, evidenziando le capacità delle forze speciali in contesti complessi e intricati.
Caracas, 3 gennaio 2026 – In un’operazione piuttosto anticipata nelle scorse settimane, sebbene non in questi termini, le forze speciali statunitensi hanno catturato il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie, Cilia Flores. L’operazione, condotta nel cuore della notte dalla Delta Force, ha portato al prelevamento della coppia presidenziale direttamente dalla loro camera da letto in quella che Donald Trump ha descritto come una "fortezza" altamente protetta. Le immagini delle ultime ore di Maduro prima della cattura Il ruolo della spia infiltrata a Caracas. L’azione non è stata un colpo di mano improvvisato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
