Cos'è successo a Dybala dopo l'ultimo infortunio | non riesce ancora a giocare ma non sarà operato

Dybala ha subito un infortunio che lo tiene lontano dal campo, ma non dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. L’attaccante argentino si allena con cautela, cercando di recuperare al più presto. La sua ripresa richiede ancora tempo, e la data del ritorno in campo resta incerta. Gasperini spera di riaverlo presto disponibile per la prossima partita, ma al momento non ci sono certezze. I tifosi attendono aggiornamenti sulla sua condizione, sperando di vederlo in campo quanto prima.

Paulo Dybala non sarà operato dopo l'ultimo infortunio. L'argentino si sta allenando e non è ancora chiaro quando potrà tornare a giocare, Gasperini si augura di poterlo avere presto.

GASPERINI rammaricato: “Dispiace per il risultato. DYBALA La cosa peggiore è l'infortunio” | DAZN

