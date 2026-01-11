Infortunio Rabiot | forfait dell’ultim’ora per Fiorentina Milan? Le condizioni del francese cosa sta succedendo

Da calcionews24.com 11 gen 2026

L'infortunio di Rabiot desta preoccupazioni in vista della partita tra Fiorentina e Milan. Le condizioni del centrocampista francese sono ancora da chiarire, e resta da capire se sarà disponibile per l'incontro. La situazione si sta evolvendo, e i dettagli ufficiali aiuteranno a definire le scelte delle due squadre. Rimanere aggiornati sulle ultime notizie è fondamentale per comprendere l'impatto sull'andamento della partita.

Infortunio Rabiot: salta Fiorentina Milan? Le condizioni del centrocampista francese, cosa sta succedendo Non c’è pace per il Milan. Dopo il mezzo passo falso nel turno infrasettimanale contro il Genoa (1-1 a San Siro), la squadra di Massimiliano Allegri si prepara a una trasferta che ha il sapore di un crocevia fondamentale per la stagione. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Infortunio Rabiot, lesione al polpaccio per il francese/ I tempi di recupero e le alternative di Allegri - Per l’infortunio Rabiot dovrebbe rimanere in dubbio anche per il derby contro l’Inter anche se il suo recupero dovrebbe essere completato, con il forfait del francese Allegri sarà costretto a dare più ... ilsussidiario.net

