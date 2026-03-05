Cosa serve per emergere? | la risposta di Gasp fa impazzire gli studenti

Gian Piero Gasperini, allenatore di calcio, ha partecipato a un evento presso la Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dove si è confrontato con gli studenti. Durante l’incontro, è stata posta loro una domanda sulla condizione necessaria per emergere nella vita, e lui ha risposto in modo spontaneo, suscitando applausi e risate tra il pubblico.

Gian Piero Gasperini ha incontrato gli studenti della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e ha scatenato gli applausi e le risate dei presenti per la sua risposta alla domanda: "Cosa serve ai giovani di oggi per emergere?". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Cosa serve per emergere?": la risposta di Gasp fa impazzire gli studenti A cosa serve la “strada musicale” che riproduce melodie al passaggio delle auto (e fa impazzire i residenti)Le strade musicali stanno conquistando il mondo, ma cosa succede quando diventano un fastidio per i residenti? È stato questo il caso per gli... Tg1, il sondaggio su Meloni fa impazzire la sinistra: cosa dicono gli italianiLa diffusione, da parte del Tg1, di un sondaggio che registra un ampio sostegno alla nuova Legge di Bilancio del governo guidato da Giorgia Meloni ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cosa serve. Discussioni sull' argomento Confprofessioni in audizione sulla Parità retributiva; La FOM al Social Innovation Campus: l’oratorio come luogo di futuro; Il pianto a lieto fine: perché piangiamo quando il peggio è passato; Il silenzio, un’arte necessaria nell’era del rumore. Fondi di coesione, perché gli italiani li conoscono poco. E cosa serve per farli emergereNumeri alla mano, l’Italia riceve molto più di quanto i cittadini credano: ecco perché non lo sanno e dove possono informarsi Nonostante l’Italia disponga di oltre 135 miliardi di euro di risorse per ... quotidiano.net «Occupa spazio e non si può usare. A cosa serve l’ecoisola che non funziona». Protestano alcuni cittadini residenti in piazzale Rocca, a Chiavari. Criticano il mancato collaudo dell’isola ecologica informatizzata - facebook.com facebook Tv via satellite: come funziona, cosa serve per vederla e quali canali si ricevono gratuitamente #lasceltagiusta x.com