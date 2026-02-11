Napoli si sveglia con la notizia che Antonio Vergara è al massimo della forma. Nonostante l’eliminazione in Coppa Italia, tra delusione e rigori che hanno spento i sogni, il nome di Vergara emerge come una nota positiva. La sua prestazione è stata tra le poche luci di una notte amara per il club partenopeo.

"> NAPOLI – Nella notte amara dell’eliminazione in Coppa Italia, tra delusione e rigori fatali, resta una certezza luminosa: Antonio Vergara. Ancora lui, ancora decisivo al Maradona. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il suo gol è «una luce purissima a Fuorigrotta», il terzo centro consecutivo in casa dopo quelli contro Chelsea e Fiorentina. Il pareggio a inizio ripresa aveva riacceso le speranze del Napoli. Vergara raccoglie il velo intelligente di Hojlund e, dal limite, con Butez in uscita, piazza il mancino sul palo lontano. Un gesto tecnico che sembra semplice ma non lo è affatto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Vergara al top”

Dalla gavetta nei campetti di Frattamaggiore, Antonio Vergara ha fatto il salto e ora sogna di vestire l’azzurro.

Il Napoli si prepara a vivere un’altra partita importante, con l’attenzione puntata su Antonio e i suoi giocatori.

