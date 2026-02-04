Dalla gavetta nei campetti di Frattamaggiore, Antonio Vergara ha fatto il salto e ora sogna di vestire l’azzurro. Dopo aver attirato l’attenzione di Conte, il giovane talento ha già attraversato Torino e la Champions, portando avanti con determinazione il suo percorso. La sua ascesa continua a sorprendere chi lo segue da vicino.

"> Dai campetti di Frattamaggiore al Maradona, passando per Torino e la Champions: Antonio Vergara brucia le tappe e conquista Conte. La Nazionale ora non è più un’utopia. C’è chi arriva in silenzio e chi, invece, irrompe con personalità e talento. Antonio Vergara appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il trequartista napoletano si è preso il Napoli con coraggio, qualità e una naturalezza disarmante, trasformando una grande occasione in una scalata improvvisa ma tutt’altro che casuale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Vergara si prende il Napoli e ora sogna l’azzurro”

Neres si ferma per un infortunio, suscitando preoccupazione tra i tifosi del Napoli.

