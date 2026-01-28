Questa sera il Napoli scende in campo contro il Chelsea con soli quindici giocatori disponibili. La rosa è ridotta all’osso, e il tecnico Conte si trova a dover gestire una situazione di emergenza senza molte alternative. Nessun romanticismo, poche scelte e tanta tensione in vista di questa notte di Champions League.

"> Quindici uomini, nessun romanticismo e pochissima scelta. È il Napoli che si prepara alla notte decisiva di Champions contro il Chelsea, con una rosa ridotta all’osso e una qualificazione ai playoff ancora tutta da inseguire. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Antonio Conte potrà contare su appena quindici elementi della prima squadra: undici titolari e quattro riserve, affiancati da alcuni giovani della Primavera. Tra questi c’è anche il portiere Contini, oltre al baby Ferrante come vice. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, notte Champions in emergenza: Conte con soli quindici uomini contro il Chelsea”

Approfondimenti su Napoli Chelsea

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Inter con alcune variazioni nella formazione, come prevedibile in vista di una partita importante.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Napoli Chelsea

Argomenti discussi: Napoli, due settimane per En-Nesyri e Maldini: la strategia; Juve-Napoli, la moviola: Mariani non vede il rigore su Holjund. Doveri fa peggio; Lo sguardo di Conte dopo il 3-0 di Kostic è virale: e lo Stadium gli canta un coro che dice tutto; Napoli e Inter qualificate in Champions se: tutte le combinazioni possibili.

Corriere dello Sport: Napoli, notte Champions in emergenza: Conte con soli quindici uomini contro il ChelseaQuindici uomini, nessun romanticismo e pochissima scelta. È il Napoli che si prepara alla notte decisiva di Champions contro il Chelsea, con una rosa ridotta all’osso e una qualificazione ai playoff a ... napolipiu.com

Corriere dello Sport: «Forza, Napoli»Finché la barca resta in corsa per la Champions, Antonio Conte non smette di crederci. Alla vigilia della sfida decisiva contro il Chelsea campione del mondo, il tecnico del Napoli affida al Maradona ... napolipiu.com

Il direttore del Corriere dello Sport è tornato a parlare dell'allenatore portoghese e di come sia riuscito a raggiungere tanti traguardi - facebook.com facebook

Frank Anguissa sakatligini atlatti. (Corriere dello Sport) x.com