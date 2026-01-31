Il campionato di Serie A 202526 entra nel vivo con alcune sorprese nell’ultimo turno. Il Lazio di Sarri trova i tre punti grazie a un gol di Cataldi nel finale, mentre il Sassuolo batte il Pisa e conquista una vittoria importante. In attesa delle prossime partite, le squadre continuano a lottare per migliorare la loro posizione in classifica.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Cataldi regala tre punti a Sarri nel finale, il Sassuolo piega il Pisa

Approfondimenti su Serie A 2025/26

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Serie A 2025/26

Argomenti discussi: Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori; Serie A 2025/2026 Giornata 22 : Risultati E Classifica.

Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Il big match Roma-Milan finisce 1-1Nelle altre sfide di oggi, il Sassuolo ha superato per 1-0 la Cremonese mentre l'Atalanta ha battuto agevolmente il Parma per 4-0. Il Bologna, avanti di due gol a Marassi contro il Genoa, rimane in 10 ... tg24.sky.it

Serie A, risultati e classifica 22ª giornata 2025/26: show Inter e Como, poker Dea e super JuveROMA. Ieri sera si è concluso il ventiduesimo turno del campionato di Serie A 2025/26, 32 gol realizzati che delineano ... restodelcalcio.com

L'editore giapponese Konami ha aggiornato sugli ottimi risultati delle sue serie più celebri: Metal Gear raggiunge 65,5 milioni di copie, Silent Hill sale a 14 milioni grazie alle ultime novità. - facebook.com facebook