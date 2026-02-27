La vetta si allontana di sette punti, mentre la squadra di casa spera ancora di recuperare terreno. La Vianese incappa in una sconfitta che complica il cammino verso la classifica, con un recupero che non va a buon fine. I risultati della giornata sono stati segnati da un match deciso da un gol nei minuti finali, lasciando l’esito aperto per le prossime sfide.

NIBBIANOVALTIDONE 2 VIANESE 1 NIBBIANOVALTIDONE: Guerci, Tambussi, Ababio, Alcibiade, Fogliazza, Boccenti, Minasola (17’st Sparviero), Jakimovski (39’st Setti), Grasso, Lancellotti, Hasanaj. A disp.: Serena, Vecchi, Iasoni, Bassoli, Piscicelli, Carrasco, Javi Boix. All.: Rastelli VIANESE: Della Corte, Cortesi, Silvestro, Bernabei, Moretti, Contipelli, Pezzani, Vaccari, Bertetti, Martinez (33’st Oneto), Caesar Tesa (10’st Oubakent). A disp.: Caccialupi, Di Gesù, Martini, Paterlini, Zafferri, Oneto, Bartolotta, Cappelluzzo. All.: Sarnelli Arbitro: Lorenz di Trento Reti: Bertetti (V) al 23’pt, Jakimovski (N) al 37’pt, Grasso (N) al 45’st. Note: ammoniti Alcibiade e Moretti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: la vetta ora è a -7 punti. Sarnelli: "Possiamo riprenderli». Recupero infelice per la Vianese. I rossoblù sconfitti dal Nibbiano

