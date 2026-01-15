Amore criminale | coppia arrestata per spaccio in casa oltre 2 kg di droga

Due persone sono state arrestate a Concesio, Brescia, nell’ambito di un’operazione della Squadra Mobile. Durante l’intervento sono stati sequestrati oltre due chili di droga e più di 30 mila euro in contanti. L’indagine ha portato alla scoperta di un’attività di spaccio gestita dai fermati, che ora si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

