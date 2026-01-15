Amore criminale | coppia arrestata per spaccio in casa oltre 2 kg di droga
Due persone sono state arrestate a Concesio, Brescia, nell’ambito di un’operazione della Squadra Mobile. Durante l’intervento sono stati sequestrati oltre due chili di droga e più di 30 mila euro in contanti. L’indagine ha portato alla scoperta di un’attività di spaccio gestita dai fermati, che ora si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Due arresti, oltre due chili di droga e più di 30 mila euro in contanti: questo il bilancio di un’operazione della Squadra Mobile della Questura di Brescia nei confronti di due spacciatori bresciani, intercettati nei giorni scorsi durante un controllo di polizia a Concesio.A finire in manette. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Aversa, coppia arrestata: in auto e in casa droga e anche libro “contabile” dello spaccio
Leggi anche: Afragola: arrestata coppia per spaccio di droga, sequestrati marijuana, hashish e denaro contante
Monreale, coppia arrestata per abusi su minori: denuncia della figlia al Telefono Azzurro - Una coppia di 30 e 44 anni è stata arrestata a Monreale, nel Palermitano, per atti sessuali con minori. tg24.sky.it
#AmoreCriminale è disponibile su RaiPlay La coppia viveva in provincia di Ravenna. All’apparenza la loro relazione era quella tra due persone molto unite. In realtà il rapporto era in forte crisi. L’uomo era geloso e possessivo e ossessionava la moglie da tem facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.