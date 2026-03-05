Coppa Italia Lazio-Atalanta 2-2 | doppio botta e risposta per una gara sempre equilibrata

La partita di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta si è conclusa con un punteggio di 2-2. La Lazio ha segnato due volte, ma l’Atalanta ha risposto subito in entrambe le occasioni, mantenendo alta la tensione in campo. La sfida si è rivelata equilibrata, con continui scambi di gol e un’azione dopo l’altra. La gara si è svolta a Roma e si è conclusa senza vincitori né vinti.

Roma 4 marzo 2026 - La Lazio punge due volte, ma altrettante volte viene rapidamente ribattuta da un'Atalanta mai doma. Finisce 2-2 la gara d'andata valevole per la semifinale di Coppa Italia tra laziali e atalantini. Dele-Bashiru la sblocca con un sontuoso tocco sotto, ma Pasalic risponde dopo appena 4 minuti con un tap-in da vero rapace d'area. Lo stesso croato però regala l'assist a Dia per il nuovo vantaggio capitolino all'87', dando l'illusione della vittoria. Come successo però in occasione del primo gol, appena 2 giri di lancette e la Dea trova il nuovo pari, con il tiro potente dal limite di Musah. Il pari dell'Olimpico rimanda ogni verdetto alla sfida della New Balance Arena in programma il 22 di aprile.