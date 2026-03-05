Nell’andata della semifinale di Coppa Italia, la Lazio e l’Atalanta si sono affrontate all’Olimpico, terminando con un risultato di 2-2. La partita si è conclusa con la vittoria della Lazio per 2-1, ma l’incontro si è giocato senza pubblico a causa della contestazione dei tifosi biancocelesti nei confronti del presidente della società.

Succede tutto nella ripresa. I biancocelesti vanno in vantaggio due volte con Dele-Bashiru e Dia. Pareggiano i conti prima Pasalic e poi Musah all’ultimo minuto La Lazio vince 2-1 contro l’Atalanta, nell’andata della semifinale di Coppa Italia, in un Olimpico senza spettatori per la contestazione dei tifosi biancocelesti al presidente Lotito. Nel primo tempo senza reti fa meglio la Dea, a cui viene annullato all’8’ un gol di Krstovic per fuorigioco di Zappacosta. Sul finire della prima frazione proprio l’esterno nerazzurro colpisce la traversa su cross di Bernasconi. Nel mezzo tanto equilibrio con la Lazio in difficoltà. Il match si accende nella ripresa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Coppa Italia, botta e risposta tra Lazio e Atalanta: finisce 2-2 all’Olimpico

Lazio-Atalanta in pochi minuti, i botta e risposta portano al 2-2Per quanto ormai, in casa Lazio, si sia fatta l’abitudine allo stadio vuoto, riempito a spicchi tra omaggi e scuole a iosa, rimane comunque la...

Coppa Italia, Lazio-Atalanta: semifinale d'andata all'Olimpico, probabili formazioni e orari tvRoma 3 marzo 2026 - Negli ultimi anni il livello della competizione al vertice della Serie A è aumentato.

Live LAZIO-ATALANTA - SERIE A

Approfondimenti e contenuti su Coppa Italia.

Temi più discussi: Coppa Italia, Como e Inter non si fanno male (0-0) e rimandano tutto al ritorno; Coppa Italia, Como e Inter non si fanno male: l’andata della semifinale finisce 0-0; Lazio-Atalanta: probabili formazioni, statistiche, quando e dove vederla in tv e streaming; Coppa solo sfiorata per la Pallamano Trieste: Siracusa vince 27-24.

Coppa Italia, botta e risposta tra Lazio e Atalanta: finisce 2-2 all’OlimpicoSuccede tutto nella ripresa. I biancocelesti vanno in vantaggio due volte con Dele-Bashiru e Dia. Pareggiano i conti prima Pasalic e poi Musah all’ultimo minuto ... msn.com

Lazio-Atalanta, botta e risposta tra gol e spettacolo: solo un pari tra Sarri e PalladinoFinisce 2-2 l'andata della semifinale di Coppa Italia: si decide tutto a Bergamo. Continua la contestazione dei tifosi biancocelesti contro Lotito: solo 3mila spettatori all'Olimpico ... tuttosport.com

Coppa Italia, Lazio-Atalanta 2-2: tutto rimandato a Bergamo Dopo lo 0-0 tra Como e Inter, all'Olimpico pareggio anche nella seconda andata di semifinale Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-coppa-italia-semifin facebook