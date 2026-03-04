lazio atalanta in pochi minuti i botta e risposta portano al 2 2

Nella partita tra Lazio e Atalanta, i primi minuti sono stati intensi con continui scambi di occasioni e reti; il risultato si è fermato sul 2-2. Durante l'incontro, le squadre hanno risposto rapidamente alle azioni avversarie, portando a un inizio di match molto movimentato. Il pubblico presente allo stadio era ridotto, con gli spalti in parte vuoti e disposti a intervalli.

Per quanto ormai, in casa Lazio, si sia fatta l’abitudine allo stadio vuoto, riempito a spicchi tra omaggi e scuole a iosa, rimane comunque la percezione di un’aria irrespirabile, sintomo di un rapporto oltre i minimi storici tra la tifoseria biancoceleste e la presidenza targata Claudio Lotito, ormai ultraventennale. Nella Lazio tutto confermato, con il tridente dal primo minuto composto da Isaksen, Maldini e Zaccagni. L’Atalanta risponde con Samardzic e Pasalic alle spalle di Krstovic. PRIMO TEMPO. Lo stadio vuoto, il tifo da fuori. Così comincia la semifinale tra Lazio e Atalanta, una gara che entra nel vivo dopo pochi secondi di gioco. Gustav Isaksen, lanciato a rete, incespica sul pallone e caracolla davanti a Carnesecchi, per l’arbitro è fallo in attacco. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

