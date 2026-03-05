Biathlon Elvira e Hanna Oeberg fanno doppietta nell’individuale a Kontiolahti Vittozzi sfiora la top-10

Nell’individuale di biathlon a Kontiolahti, le sorelle Elvira e Hanna Oeberg hanno conquistato il primo e il secondo posto, completando una doppietta. La competizione ha visto anche Vittozzi raggiungere la top-10, sfiorando una posizione tra le prime. Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina si sono concluse, e ora la Coppa del Mondo di biathlon continua il suo percorso.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina sono ormai entrate nell'album dei ricordi e la Coppa del Mondo di biathlon ha ripreso il proprio cammino. Il massimo circuito internazionale è ripartito da Kontiolahti, in Finlandia, dove il programma si è aperto con la 15 km individuale femminile. Un appuntamento dal sapore particolare per la squadra italiana, anche alla luce della decisione di Dorothea Wierer di porre fine alla propria carriera. Non è stato semplice ritrovare subito il ritmo agonistico dopo la "sbornia" olimpica, in un clima in cui alcune atlete sembrano già proiettate verso la stagione ventura. Non è stato il caso delle sorelle Elvira e Hanna Oeberg, protagoniste di un confronto serratissimo per la vittoria.