Se davvero vuole costruire lo stadio De Laurentiis ingaggi un Conte della diplomazia e delle relazioni istituzionali
Aurelio De Laurentiis mira a realizzare uno stadio di proprietà, ma la sua determinazione solleva dubbi e interrogativi. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, potrebbe essere necessario ingaggiare un esperto di diplomazia e relazioni istituzionali, come un vero e proprio
Costruire uno stadio di proprietà è realmente un obiettivo di Aurelio De Laurentiis? La domanda ha un suo fondamento. Il presidente del Napoli è un uomo che raggiunge spesso i propri obiettivi. Ha acquistato il Calcio Napoli nel 2004. Ha impiegato qualche anno (il tempo di tornare in Serie A) e poi ne ha fatto un’azienda virtuosa in grado chiudere in attivo la corposa maggioranza dei propri bilanci. Era un suo obiettivo. Il suo obiettivo. E l’ha raggiunto rapidamente. Il calcio Napoli è un’azienda florida da quasi vent’anni. Funziona. È solida. Si è via via ampliata. E dopo circa un ventennio ha persino ottenuto vittorie sportive significative come i due scudetti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
