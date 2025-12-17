Se davvero vuole costruire lo stadio De Laurentiis ingaggi un Conte della diplomazia e delle relazioni istituzionali

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aurelio De Laurentiis mira a realizzare uno stadio di proprietà, ma la sua determinazione solleva dubbi e interrogativi. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, potrebbe essere necessario ingaggiare un esperto di diplomazia e relazioni istituzionali, come un vero e proprio

se davvero vuole costruire lo stadio de laurentiis ingaggi un conte della diplomazia e delle relazioni istituzionali

© Ilnapolista.it - Se davvero vuole costruire lo stadio, De Laurentiis ingaggi un Conte della diplomazia e delle relazioni istituzionali

Costruire uno stadio di proprietà è realmente un obiettivo di Aurelio De Laurentiis? La domanda ha un suo fondamento. Il presidente del Napoli è un uomo che raggiunge spesso i propri obiettivi. Ha acquistato il Calcio Napoli nel 2004. Ha impiegato qualche anno (il tempo di tornare in Serie A) e poi ne ha fatto un’azienda virtuosa in grado chiudere in attivo la corposa maggioranza dei propri bilanci. Era un suo obiettivo. Il suo obiettivo. E l’ha raggiunto rapidamente. Il calcio Napoli è un’azienda florida da quasi vent’anni. Funziona. È solida. Si è via via ampliata. E dopo circa un ventennio ha persino ottenuto vittorie sportive significative come i due scudetti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: Neymar-Napoli, il retroscena: Conte e De Laurentiis lo hanno valutato davvero

Leggi anche: De Laurentiis lo ha detto davvero: «Lo stadio Maradona è un semicesso! Il Napoli paga la stessa cifra del Psg ma…». Parole a sorpresa del presidente

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Rebecca Corsi: Lo stadio è un obiettivo concreto; Empoli, Rebecca Corsi sul nuovo stadio: Crediamo molto nel progetto e siamo nei tempi; Convenzione Franchi, la Fiorentina vuole lo sconto. Il Comune chiede garanzie a Commisso.

davvero vuole costruire stadioSe davvero vuole costruire lo stadio, De Laurentiis ingaggi un Conte della diplomazia e delle relazioni istituzionali - De Laurentiis ha tanti pregi ma i tempi e i meccanismi della politica proprio non li concepisce. ilnapolista.it

davvero vuole costruire stadioRebecca Corsi: “Lo stadio è un obiettivo concreto” - La Vicepresidente dell'Empoli Rebecca Corsi parla dello stadio, della squadra e anche del suo cammino in società ... pianetaempoli.it

davvero vuole costruire stadioEmpoli, Rebecca Corsi sul nuovo stadio: "Crediamo molto nel progetto e siamo nei tempi" - La vicepresidente e amministratrice delegata dell'Empoli, Rebecca Corsi, ha parlato a Ultimo Uomo, toccando tra i vari temi anche quello dello stadio nuovo: "Abbiamo lavorato ... firenzeviola.it

09 DICEMBRE 2025 - TARANTO - AGGIORNAMENTO LAVORI STADIO IACOVONE

Video 09 DICEMBRE 2025 - TARANTO - AGGIORNAMENTO LAVORI STADIO IACOVONE

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.