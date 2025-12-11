Controlli in una pizzeria del centro di Brescia | Gravi carenze igienico-sanitarie e irregolarità nella gestione degli alimenti

Durante un controllo dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni, una pizzeria nel centro di Brescia è stata trovata con gravi carenze igienico-sanitarie e irregolarità nella gestione degli alimenti. L'intervento ha evidenziato criticità che richiedono interventi immediati per garantire la sicurezza dei clienti e la conformità alle normative.

Brescia, 11 dicembre 2025 – Guai per una pizzeria del centro di Brescia, scoperta avere carenze igienico sanitarie dopo controllo dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni. Nei giorni scorsi i militari del BAs e quelli della Compagnia di Brescia hanno svolto un servizio straordinario congiunto dedicato alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza alimentare, con particolare attenzione agli esercizi di ristorazione maggiormente frequentati nella zona di via dei Mille e corso Garibaldi. Le segnalazioni e i controlli. A motivare i controlli sono state diverse segnalazioni giunte al comando da parte dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Controlli in una pizzeria del centro di Brescia: “Gravi carenze igienico-sanitarie e irregolarità nella gestione degli alimenti”

