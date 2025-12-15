Bolognina fra controlli e criminalità che cambia | bilancio e novità sul fronte sicurezza e vivibilità

In tre mesi, la Bolognina ha visto un incremento dei controlli e un presidio costante volto a migliorare sicurezza e vivibilità. L'area, considerata prioritaria, si sta evolvendo con misure e novità, tra cui l'apertura di un nuovo posto di polizia, per affrontare le sfide legate alla criminalità e garantire un ambiente più sicuro per i residenti.

Tre mesi, da settembre a fine novembre, di presidio nel quartiere della Bolognina. Un'area messa in cima alla lista delle priorità per quel che concerne vivibilità e sicurezza e al centro di un presidio fisso che presto vedrà anche l'apertura di un nuovo posto di polizia.