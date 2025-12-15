Bolognina fra controlli e criminalità che cambia | bilancio e novità sul fronte sicurezza e vivibilità

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In tre mesi, la Bolognina ha visto un incremento dei controlli e un presidio costante volto a migliorare sicurezza e vivibilità. L'area, considerata prioritaria, si sta evolvendo con misure e novità, tra cui l'apertura di un nuovo posto di polizia, per affrontare le sfide legate alla criminalità e garantire un ambiente più sicuro per i residenti.

Immagine generica

Tre mesi, da settembre a fine novembre, di presidio nel quartiere della Bolognina. Un'area messa in cima alla lista delle priorità per quel che concerne vivibilità e sicurezza e al centro di un presidio fisso che presto vedrà anche l'apertura di un nuovo posto di polizia. Le attività, delle quali. Bolognatoday.it

Sicurezza, più controlli in Bolognina: ecco dove - Bologna, 25 febbraio 2025 – Non c’è pace per il quartiere della Bolognina, dove, secondo la Questura: “si continua a registrare un’alta concentrazione di fenomeni di particolare degrado sociale, come ... ilrestodelcarlino.it

Intensificati i controlli in Bolognina. Più agenti e passaggi con l’elicottero - Dopo gli ultimi episodi di cronaca e il dibattito in città tra Comune e governo sui presidi di sicurezza nel territorio, proprio in ... ilrestodelcarlino.it