Stretta sugli abusi edilizi oltre 1.000 i controlli della Polizia locale di Rimini nel 2025
Nel 2025, la Polizia locale di Rimini ha intensificato i controlli per contrastare gli abusi edilizi, con oltre 1.000 verifiche svolte. L’attività si inserisce in un impegno costante di tutela del patrimonio urbanistico e di prevenzione di pratiche irregolari. Questa attenzione rappresenta un passo importante nella salvaguardia del territorio comunale e nel rispetto delle normative edilizie vigenti.
Anche l’anno appena trascorso ha confermato un’intensa attività di contrasto all'abusivismo edilizio e di tutela del territorio comunale. Nel corso del 2025, l'Ufficio Edilizia - Ambiente della Polizia locale ha effettuato complessivamente 1.017 accertamenti, di cui 622 controlli nei cantieri. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
