Stretta sugli abusi edilizi oltre 1.000 i controlli della Polizia locale di Rimini nel 2025

Nel 2025, la Polizia locale di Rimini ha intensificato i controlli per contrastare gli abusi edilizi, con oltre 1.000 verifiche svolte. L’attività si inserisce in un impegno costante di tutela del patrimonio urbanistico e di prevenzione di pratiche irregolari. Questa attenzione rappresenta un passo importante nella salvaguardia del territorio comunale e nel rispetto delle normative edilizie vigenti.

