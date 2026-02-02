Controlli della Polizia Locale sul trasporto scolastico scoperti veicoli abusivi e modificati 

La Polizia Locale ha avviato un’operazione a sorpresa per verificare i veicoli usati nel trasporto scolastico. Durante i controlli, sono stati trovati alcuni mezzi abusivi e altri modificati senza autorizzazione. L’obiettivo è garantire che i bambini viaggino in sicurezza e che i conducenti rispettino le regole. Sono in corso ulteriori verifiche per identificare eventuali irregolarità e adottare le misure necessarie.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Locale ha effettuato un’operazione straordinaria di controllo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico, finalizzata a tutelare la sicurezza degli utenti e gli operatori che esercitano correttamente l’attività. L’intervento ha visto impegnati gli agenti del nucleo di Polizia Turistica e si è concentrato nella zona di corso Malta e strade limitrofe. Le verifiche hanno consentito di accertare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto da parte di alcuni conducenti e hanno fatto emergere irregolarità che mettono a rischio la sicurezza dei passeggeri, come modifiche strutturali ai veicoli finalizzate ad aumentare la capienza dei posti a sedere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

