Anche Faenza manifesta contro il Ddl Bongiorno | La violenza sessuale non è una incomprensione

A Faenza, più di duecento persone sono scese in piazza per protestare contro il Ddl Bongiorno, dopo che il fatto di domenica ha portato alla luce le preoccupazioni sulla modifica dell’articolo 609 bis del codice penale in materia di violenza sessuale. La manifestazione si è svolta in piazza della Libertà, dove i partecipanti hanno espresso il loro no alla proposta di legge, sottolineando che la violenza sessuale non può essere trattata come una semplice incomprensione. La protesta si è accesa anche a Ravenna, ma a Faenza il corteo ha voluto ribadire con forza la propria posizione.

Oltre 200 persone in Piazza della Libertà contro il disegno di legge. Sos Donna: "Le modifiche rischiano di spostare il baricentro del processo sulla persona offesa" Non solo la manifestazione a Ravenna, domenica oltre duecento persone hanno riempito piazza della Libertà a Faenza per chiedere il ritiro della proposta di modifica dell'articolo 609 bis del codice penale in materia di violenza sessuale, ovvero il disegno di legge Bongiorno. La mobilitazione, organizzata dall'associazione Sos Donna, Incontri di Genere, Riflessi, Rea Collettivo di Genere Forlì, Arci Prometeo, Sorelle Festival, Associazione Fatti d'Arte e Arci Castel Bolognese, si è svolta in coordinamento con le iniziative promosse in tutta la Romagna e nell'ambito della giornata nazionale lanciata da Dire – Donne in Rete contro la violenza, Non Una Di Meno e dalla campagna No Sui Nostri Corpi.