Alle prime luci dell’alba di ieri, venerdì 19 dicembre, la Polizia di Stato di Sondrio, unitamente alla Compagnia della Guardia di Finanza di Tirano, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Sondrio, su richiesta della locale Procura. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Lotta allo spaccio: due arresti a Grosio

