David e Victoria Beckham fanno pace con il figlio Brooklyn? Arriva la dedica social

David e Victoria Beckham hanno pubblicato una dedica sui social rivolta al loro figlio Brooklyn, alimentando le voci di una riconciliazione familiare. La notizia arriva dopo settimane di indiscrezioni e tensioni pubbliche tra i genitori e il giovane. La fotografia condivisa mostra un momento intimo e affettuoso, senza ulteriori dettagli o commenti ufficiali da parte della famiglia.

Dopo mesi di tensioni, arriva un gesto social che sembrerebbe sancire la pace tra David e Victoria Beckham e il figlio Brooklyn. Sono ormai settimane che si parla di tensioni tra David e Victoria Beckham e il loro figlio Brooklyn. I rapporti tra i tre infatti a oggi sembrerebbero essere incrinati e proprio il primogenito della coppia di recente ha accusato sua madre di essersi intromessa nel rapporto con la moglie Nicola Peltz. Ma non solo. Lanciando ulteriori frecciate alla sua famiglia, Brooklyn ha dichiarato: «La mia famiglia mette la promozione pubblica e le sponsorizzazioni sopra ogni cosa. Il brand Beckham viene prima di tutto. L’amore... 🔗 Leggi su Novella2000.it

