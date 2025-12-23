Acquedotto lavori conclusi | Una rete più efficiente

Sono stati completati nei tempi stabiliti i lavori di potenziamento dell’acquedotto a Fornacette, Calcinaia. La nuova rete idrica garantisce una distribuzione più efficiente e affidabile dell’acqua, contribuendo a migliorare la qualità del servizio per i cittadini. Questi interventi rappresentano un passo importante per il miglioramento delle infrastrutture locali, assicurando una gestione più sostenibile e duratura delle risorse idriche.

CALCINAIA Si sono conclusi nei tempi previsti i lavori per il potenziamento della rete idrica a Fornacette. Un'operazione strategica, quella realizzata da Acque in sinergia con il Comune di Calcinaia, che ha interessato una porzione significativa di acquedotto e che consente oggi di disporre di una infrastruttura più sostenibile e adeguata alle esigenze attuali e future della frazione. Nel suo complesso, il progetto ha comportato la sostituzione di oltre 1.700 metri di condotte in sette strade della zona nord-ovest del paese, tramite un investimento totale di 1,2 milioni di euro, co-finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

