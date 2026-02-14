Addio Girolimetti Le sue idee sul Carlino con migliaia di lettere

Girolimetti ha scritto la sua ultima lettera al Carlino il 30 gennaio, lasciando un segno duraturo con migliaia di messaggi inviati nel corso degli anni. La sua passione per il giornale nasce da un desiderio di confrontarsi e di far sentire la propria voce, anche quando le opinioni erano dure e provocatorie. Con un stile che mescolava ironia e creatività, ha sempre cercato di stimolare il dibattito, spesso sfidando le convenzioni e le autorità. Un esempio concreto della sua dedizione si trova in una lettera del 1995, in cui criticava aspramente le politiche locali, suscitando reazioni

La sua ultima lettera al Carlino è datata 30 gennaio. Simbolicamente, racchiude una vita di impegno sul fronte delle idee, espresse quasi sempre sul nostro giornale: polemico, provocatorio, ostinato, ma con una punta di fantasia e di ironia. Quel giorno Vittorio Girolimetti ricordava "una cara amica", Lucia Tupponi, che aveva idee opposte alle sue. Lei, scomparsa nel 2011, era la cosiddetta "mamma anti-smog". Lui, al contrario, "già a quei tempi volevo portare tanta gente in piazza con le auto e tanti bus". La sua grande battaglia, condotta con la penna, è stata per l'apertura di piazza Saffi alle macchine. Una vita tra associazionismo e impegno politico: addio a Vittorio Girolimetti È morto a 82 anni Vittorio Girolimetti, figura nota a Forlì per il suo impegno nella politica e nel volontariato. Lavorò per Autogrill, poi Cisl e Assoutenti. Soprattutto, però, per una vita s'è battuto per il suo amato centro storico: nel quartiere, in circoscrizione e con numerose prese di posizione. Si è spento all'età di 82 anni Vittorio Girolimetti, conosciuto a Forlì - come ha ricordato il sindaco Gian Luca Zattini nel suo messaggio di cordoglio - per la sua "passione e tenacia profuse nell'impegno civico e politico al servizio della città"