cara zietta caro joseph conrad e poradowska cuori teneri e di tenebra

Nel gennaio del 1890 Joseph Conrad si risolse, dietro consiglio dello zio, Tadeus Bobrowski, a chiedere un aiuto, sotto forma di raccomandazione, a un lontano parente, un cugino della nonna paterna, Alexandre Poradowski, un ex ufficiale da tempo in esilio in Belgio a seguito della fallita insurrezione polacca contro il dominio russo di una ventina d'anni prima. A Bruxelles, dove aveva sposato Marguerite Gachet, una francese tanto bella quanto colta, con all'attivo già un paio di libri pubblicati, e di ottima famiglia, Alexandre era in buoni rapporti con la burocrazia che ruotava intorno al re Leopoldo II, allora impegnato nello sfruttamento sistematico, travestito da missione civilizzatrice, del Centro Africa e Conrad, nell'autunno precedente, era riuscito ad avere un colloquio con il direttore generale della Societé Anonyme Belge pour le Commerce du Haut-Congo, propedeutico al comando di un piroscafo fluviale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

