Attacco Iran Tajani | Da Golfo richieste di aiuto logistico e materiali – Il video

Da open.online 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri ha annunciato che i Paesi del Golfo hanno inviato richieste di aiuto logistico e materiali. Le richieste coincidono con la presenza di militari italiani nella regione. La comunicazione è stata resa nota attraverso un video. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle modalità di risposta o sui soggetti coinvolti è stato fornito in questa fase.

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 "Abbiamo ricevuto richieste di aiuto logistico e di forniture di materiali da parte dei Paesi del Golfo, che coincidono anche con la protezione dei nostri militari presenti nell'area. Su questo naturalmente riferirà il Ministro Crosetto più in dettaglio e naturalmente siamo pronti a fare, come sempre, tutti i passi parlamentari necessari". Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione al Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Crisi Iran, Crosetto sta rientrando in Italia con un volo militare. «Da solo, la mia famiglia è rimasta a Dubai» Iran sotto attacco, Vannacci ha già il colpo in canna: «E ora diamo 90 miliardi agli ayatollah. 🔗 Leggi su Open.online

