una task force per gli italiani in iran e domani tajani in aula le mosse della farnesina

Una task force è stata creata per assistere gli italiani presenti in Iran. Domani, il ministro degli Esteri interverrà in Aula per aggiornare sui dettagli delle operazioni. Nel frattempo, molte famiglie, studenti e imprenditori segnalano difficoltà e timori, con comunicazioni continue che arrivano da diverse zone del Golfo. La Farnesina coordina le azioni di supporto e monitoraggio.

Il telefono squilla senza sosta. Dall’altra parte, famiglie in ansia, studenti in viaggio, imprenditori bloccati tra Dubai e Abu Dhabi e altre località nella Regione del Golfo. Dopo i raid congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e la successiva rappresaglia di Teheran, il Golfo è entrato in una fase di forte instabilità. E l’Italia ha dovuto reagire in fretta. Alla Farnesina, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha disposto l’attivazione di una Task Force Golfo composta da cinquanta funzionari dedicati esclusivamente all’assistenza dei connazionali. Un dispositivo parallelo all’unità di crisi, con linee telefoniche potenziate e centralino operativo per smistare le migliaia di chiamate arrivate nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Formiche.net

Iran, la Farnesina crea una "Task Force Golfo" per gli italiani

Attacco all'Iran, Tajani: "Gli italiani stanno tutti bene, creata 'Task Force Golfo'"

