Chiusure domenicali Confesercenti dice no | Regalo all' e-commerce servono tutele per i lavoratori

Confesercenti si oppone alle chiusure domenicali del commercio, evidenziando come questa misura possa penalizzare le piccole imprese già colpite da una liberalizzazione troppo ampia. La proposta, secondo l’organizzazione, rappresenta un regalo all’e-commerce e rischia di creare ulteriori difficoltà per i lavoratori del settore. È necessario cercare soluzioni che tutelino sia le imprese che i diritti dei lavoratori, senza ricorrere a misure restrittive generalizzate.

"L'evidente difficile situazione del commercio, soprattutto delle piccole imprese, frutto di una scellerata liberalizzazione, non trova certamente risposta nel pensare di imporre per legge la chiusura domenicale a tutte le tipologie di punti di vendita". Il direttore di Confesercenti, Giancarlo.

Chiusure domenicali, Confesercenti: "Tema complesso: scelte imprenditoriali non estendibili a tutto il commercio" - Il direttore Mirco Pari: "Sempre disponibili al confronto, ma scettici sull’idea che possano rappresentare la soluzione ai problemi del comparto" ... riminitoday.it

Confesercenti frena: «Chiudere i supermercati non salverà il piccolo commercio» - Il direttore di Confesercenti esprime scetticismo sull’idea che la chiusura domenicale dei supermercati possa produrre effetti positivi automatici per il ... msn.com

CONFESERCENTI RIMINI. Chiusure domenicali, tema complesso: scelte imprenditoriali non estendibili a tutto il commercio. Direttore PARI: ''Sempre disponibili al confronto, ma scettici sull’idea che possano rappresentare la soluzione ai problemi del compart - facebook.com facebook

Chiusure domenicali dei supermercati. CGIL: non è solo questione di risparmio ultima-ora/chiusure-domenicali-dei-supermercati-cgil-non-e-solo-questione-di-risparmio via @newsrimini x.com

