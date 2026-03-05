Confartigianato e Anap | Alle donne si chiede molto ma si concede ancora poco

Confartigianato, Anap e Confartigianato Donne Impresa hanno annunciato l'iniziativa

In vista della Giornata internazionale della donna, Confartigianato, insieme ad Anap e a Confartigianato Donne Impresa, promuove l’iniziativa ’Libere di sentirsi al sicuro. Un diritto da vivere ogni giorno’, in programma sabato alle 16 nella sala conferenze del Museo di Storia naturale. Un momento di confronto aperto alla cittadinanza, dedicato al tema della sicurezza personale, della prevenzione e della consapevolezza, con l’intervento di Emanuele Carraresi, esperto in discipline giuridiche e sicurezza. Ne parla Stella Bevilotti, presidente di Confartigianato Donne Impresa Toscana. Presidente, qual è oggi la fotografia dell’imprenditoria femminile in Maremma? "Le donne stanno dimostrando grande dinamismo, in particolare nel settore dell’artigianato artistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

