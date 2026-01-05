Addio ad Anna Falcone la sorella silenziosa del giudice | ‘Di antimafia si parla tanto ma si fa ancora troppo poco’

Se ne va Anna Falcone, sorella del giudice e figura discreta nel panorama antimafia. Per oltre trent’anni ha mantenuto un basso profilo, dedicandosi con costanza alla lotta alla criminalità organizzata senza cercare riconoscimenti pubblici. La sua scelta di silenzio e rispetto ha rappresentato un gesto di impegno silenzioso, sottolineando l’importanza di un’attività concreta e quotidiana nella tutela della legalità.

L'impegno per la legalità lontano dai riflettori. Per oltre trent'anni ha parlato pochissimo, scegliendo il silenzio come forma di rispetto e resistenza. Anna Falcone, sorella di Giovanni Falcone, il magistrato assassinato nella strage di Capaci il 23 maggio 1992, è morta oggi a Palermo all'età di 95 anni. Malata da tempo, ha attraversato la tragedia più lacerante della storia repubblicana italiana restando lontana dai riflettori, ma senza mai sottrarsi al dovere della memoria. La sorella che fece da madre a Giovanni Falcone. Anna Falcone era la primogenita della famiglia. Per la differenza d'età con i fratelli, ebbe con Giovanni un rapporto speciale, quasi materno, cresciuto tra le strade del quartiere della Kalsa, nel cuore popolare di Palermo.

