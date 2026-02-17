Alle Olimpiadi le donne dominano Ma lontano dai giochi la parità nello sport è ancora molto lontana

Alle Olimpiadi, le atlete italiane vincono molte medaglie e attirano l’attenzione, ma fuori dai giochi la strada verso l’uguaglianza resta lunga. Le disparità nel mondo dello sport si notano ancora quando si tratta di opportunità e riconoscimenti, nonostante i successi delle sportive.

Milano – Stanno facendo sognare l’Italia con vittorie e prestazioni davanti alle quali si sono inchinate anche le avversarie. Le atlete degli sport invernali stanno trainando il medagliere olimpico nazionale di Milano Cortina: la Lombardia spicca con Arianna Fontana, Elisa Confortola, Federica Brignone, Michela Moioli, Sofia Goggia. Lo sport femminile e le (tante) difficoltà. TVPG Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, short track 1000 metri femminile finale B, nella foto Elisa Confortola, 622-02-2026 Milano ©TVPG Pasquale Golia - AGENZIA ALDO LIVERANI SAS Ma non è tutto oro ciò che luccica: fuori dalle Olimpiadi, lo sport al femminile sconta, infatti, ancora molte difficoltà, sia tra i professionisti sia tra chi lo pratica a livello non agonistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

