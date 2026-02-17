Alle Olimpiadi le donne dominano Ma lontano dai giochi la parità nello sport è ancora molto lontana
Alle Olimpiadi, le atlete italiane vincono molte medaglie e attirano l’attenzione, ma fuori dai giochi la strada verso l’uguaglianza resta lunga. Le disparità nel mondo dello sport si notano ancora quando si tratta di opportunità e riconoscimenti, nonostante i successi delle sportive.
Milano – Stanno facendo sognare l’Italia con vittorie e prestazioni davanti alle quali si sono inchinate anche le avversarie. Le atlete degli sport invernali stanno trainando il medagliere olimpico nazionale di Milano Cortina: la Lombardia spicca con Arianna Fontana, Elisa Confortola, Federica Brignone, Michela Moioli, Sofia Goggia. Lo sport femminile e le (tante) difficoltà. TVPG Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, short track 1000 metri femminile finale B, nella foto Elisa Confortola, 622-02-2026 Milano ©TVPG Pasquale Golia - AGENZIA ALDO LIVERANI SAS Ma non è tutto oro ciò che luccica: fuori dalle Olimpiadi, lo sport al femminile sconta, infatti, ancora molte difficoltà, sia tra i professionisti sia tra chi lo pratica a livello non agonistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
11 febbraio, Giornata internazionale delle donne nella scienza. Ma la parità STEM è ancora lontana
L’11 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.
Gli sport mai stati alle Olimpiadi che dominano il mondo: la classifica sorprendente
Esistono sport molto praticati a livello globale che, sorprendentemente, non sono mai stati inclusi nelle Olimpiadi.
Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici
Argomenti discussi: L'Italia avanti alle Olimpiadi con le donne: Brignone, Vittozzi, Fontana, Lollobrigida. Storie e sorprese; Olimpiadi, da Lollobrigida a Brignone: le medaglie delle donne; Sci alpino a Milano Cortina 2026: il programma di domani, domenica 15 febbraio; L'unico sport delle Olimpiadi Invernali che non ammette le donne rischia di perdere anche gli uomini.
Olimpiadi invernali, da Lollobrigida a Brignone: chi sono le azzurre andate a medagliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi invernali, da Lollobrigida a Brignone: chi sono le azzurre andate a medaglia ... tg24.sky.it
Super donne, ori di Brignone e Vittozzi (biathlon). È record di medaglie azzurre nei Giochi invernaliLe sorelle d’Italia sono capaci di qualsiasi prodigio, anche di allineare i pianeti come accade alle 15.15 di un 15 febbraio luminoso, dolomitico e perfetto. L’evento viene mostrato ... ilmessaggero.it
L'Italia avanti alle Olimpiadi con le donne: Brignone, Vittozzi, Fontana, Lollobrigida. Su un totale di 38 medagliati italiani 17, fino a qui, sono donne, cioè il 44,74%: esempi virtuosi e tante sorprese. *** Spoiler: nessuna parità di genere verrà maltrattata in que - facebook.com facebook
Olimpiadi #MilanoCortina, altra medaglia per #Moioli: bronzo nello snowboard cross donne x.com