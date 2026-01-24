Conegliano implacabile in Coppa Italia | Haak e Gabi scatenate contro Novara decima finale di fila!

Conegliano conquista la finale di Coppa Italia 2026 di volley femminile, superando Novara con un netto 3-0. Le Campionesse d’Europa hanno confermato il loro valore, imponendosi con set equilibrati e dimostrando la loro costanza in una stagione ricca di successi. La squadra si prepara ora alla decima finale consecutiva, consolidando il proprio ruolo tra le principali protagoniste del campionato.

Conegliano ha sconfitto Novara con un perentorio 3-0 (25-23; 25-20; 25-21) e si è qualificata alla finale della Coppa Italia 2026 di volley femminile: le Campionesse d’Europa hanno rispettato il pronostico della vigilia e hanno regolato le piemontesi, che nei quarti erano riuscite nel colpaccio di eliminare Milano di Paola Egonu e Anna Danesi. Le Pantere torneranno in campo domenica 25 gennaio alla Inalpi Arena di Torino per affrontare la vincente del match tra Scandicci e Chieri, con il chiaro obiettivo di conquistare il primo titolo stagionale dopo aver perso la Supercoppa Italiana contro Milano e l’atto conclusivo del Mondiale per Club contro Scandicci. 🔗 Leggi su Oasport.it

