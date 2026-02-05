Un maestro di 45 anni di una scuola elementare nel nord-ovest di Milano è stato condannato a 11 anni di carcere. La sentenza arriva dopo un procedimento che ha evidenziato ripetute violenze sulle alunne. Il giudice ha deciso di superare le richieste della procura, dimostrando fermezza nel condannare il docente. La vicenda ha sconvolto la comunità scolastica e ora si aspetta che si faccia giustizia per le bambine coinvolte.

Il giudice ha persino superato le richieste della procura, nel condannare un maestro di 45 anni di una scuola elementare a nord ovest di Milano. È stato condannato a 11 anni di carcere, infatti, il 45enne impiegato, fino all'anno scorso, in una scuola elementare a nord ovest della città, accusato di abusi su almeno cinque bambine sue alunne. La decisione è stata presa dal gip Domenico Santoro, davanti al quale si è celebrato il processo con rito abbreviato, che consente che il processo si svolga a porte chiuse oltre a uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna. La pm Alessia Menegazzo, titolare dell'inchiesta, aveva parlato nella sua requisitoria di "immagini inguardabili, di gravità inaudita, che provocano ribrezzo" e aveva definito l'imputato un "pedofilo seriale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Violenze sulle alunne di una scuola elementare: maestro condannato a 11 anni

In un caso di grave natura, la Procura di Milano ha richiesto una pena di 10 anni e 4 mesi per un maestro di musica accusato di aver abusato sessualmente di sette alunne in una scuola elementare.

