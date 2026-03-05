Al Politeama si svolgerà la cerimonia di premiazione della ventunesima edizione del concorso letterario

Dopo un anno di lavoro e fiumi di carta, arriva alla premiazione il concorso letterario "Città di Pavia, Caratteri di donna" giunto alla ventunesima edizione. Stasera alle 20,30, in vista della Giornata internazionale della donna al cine teatro Politeama le vincitrici riceveranno il loro riconoscimento. "Voci dai margini: racconti di storie di confini, di luoghi, persone e pensieri" il tema scelto per quest’anno. "Sono arrivati centinaia di racconti straordinari – ha detto l’assessora alle pari opportunità Alessandra Fuccillo (foto) –. Siamo piacevolmente sorprese. Per questo abbiamo chiesto a due performer come scrittrice e sceneggiatrice Carolina Capria e l’autrice e filosofa femminista Silvia Grasso di fare un dialogo letterario tra Jane Austen ed Elena Ferrante, due maestre che parlano di margini e smarginamenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Concorso letterario al Politeama “Caratteri di donna“, i premi

Leggi anche: Morcone, al via “Memorive”: concorso letterario per raccontare i territori

“Città di Cologna Spiaggia”, al via la XVII edizione del Concorso Letterario NazionaleOltre la Competizione: Un’Opportunità di Crescita La partecipazione al Premio “Città di Cologna Spiaggia” va oltre la semplice competizione.

Aggiornamenti e notizie su Concorso letterario al Politeama....

Argomenti discussi: Città di Pavia, Caratteri di Donna, giovedì 5 marzo l'evento conclusivo del concorso letterario.

Caratteri di penna, i vincitori domenica 6 ottobre al Fraschini con Serena DandiniPAVIA. Quasi cinquecento racconti da tutta Italia per svolgere il tema del ventesimo concorso letterario Caratteri di penna 2024 – La scelta – promosso dall’assessorato Pari Opportunità del Comune di ... laprovinciapavese.gelocal.it

Caratteri di donna, via al concorso letterario di Pavia: quest’anno il tema è Voci dai marginiVoci dai margini è il tema scelto per la ventunesima edizione del concorso letterario Città di Pavia - Caratteri di donna, realizzato dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Pavia e ... laprovinciapavese.gelocal.it