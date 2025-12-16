Morcone al via Memorive | concorso letterario per raccontare i territori

Il progetto TAM annuncia l'apertura di “Memorive”, un concorso letterario che invita autori a inviare opere inedite di poesia e prosa. L'iniziativa si focalizza su temi come memoria, paesaggio e comunità, offrendo l'opportunità di raccontare e abitare i territori attraverso le parole. Una occasione per esplorare e valorizzare i luoghi attraverso la creatività letteraria.

Il progetto TAM lancia una call per opere inedite di poesia e prosa dedicate a memoria, paesaggio e comunità Abitare i luoghi anche attraverso le parole. È da questa idea che nasce la prima edizione di Memorive – Concorso Letterario per Opere Inedite di Poesia e Prosa, nell'ambito di TAM – La cultura è un fi

