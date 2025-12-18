Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | griglia di valutazione per classi di concorso con prova pratica

Scopri le griglie di valutazione e i Quadri di riferimento ufficiali per il concorso docenti PNRR3 nella scuola secondaria. La Commissione nazionale ha pubblicato i criteri per la prova orale e pratica, offrendo strumenti essenziali per prepararsi al meglio alle selezioni. Un punto di riferimento fondamentale per aspiranti docenti che vogliono conoscere i parametri di valutazione e orientarsi nel percorso di selezione.

Concorso docenti PNRR3: voti minimi per l’accesso alla prova orale. Per infanzia e primaria in tanti casi sufficiente il 70. AVVISI USR - USR Molise è il primo USR a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale del concorso docent ... orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: voti minimi per l’accesso alla prova orale. Per infanzia e primaria in tanti casi sufficiente il 70. AVVISI USR https://www.orizzontescuola.it/concorso-docenti-pnrr3-voti-minimi-per-laccesso-alla-prova-orale-avvisi-usr/ - facebook.com facebook

Concorso docenti PNRR3: voto minimo per infanzia 70, primaria 74. Ecco il punteggio per l'accesso. USR Molise è il primo USR a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale del concorso docenti DDG n. 2938/2025. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.