Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | griglia di valutazione per classi di concorso con prova pratica
Scopri le griglie di valutazione e i Quadri di riferimento ufficiali per il concorso docenti PNRR3 nella scuola secondaria. La Commissione nazionale ha pubblicato i criteri per la prova orale e pratica, offrendo strumenti essenziali per prepararsi al meglio alle selezioni. Un punto di riferimento fondamentale per aspiranti docenti che vogliono conoscere i parametri di valutazione e orientarsi nel percorso di selezione.
La Commissione nazionale ha diffuso le griglie di valutazione e i Quadri di riferimento per lo svolgimento della prova orale e pratica dei concorsi docenti indetti con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
