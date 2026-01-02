Concorso Asl Napoli 3 Sud per assumere 15 amministrativi a tempo indeterminato | basta il diploma
L'Asl Napoli 3 Sud ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 15 assistenti amministrativi a tempo indeterminato. La selezione è rivolta a diplomati e le domande devono essere presentate entro il 5 gennaio. In questa occasione, vengono chiariti i requisiti necessari, le modalità di candidatura e le materie da preparare per superare la prova. Un’opportunità valida per chi desidera lavorare nel settore sanitario con stabilità.
Concorso pubblico per assumere 15 assistenti amministrativi all'Asl Napoli 3 Sud: domande entro il 5 gennaio, come candidarsi, i requisiti e le materie da studiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
