Concorso Asl Napoli 3 Sud per assumere 15 amministrativi a tempo indeterminato | basta il diploma

L'Asl Napoli 3 Sud ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 15 assistenti amministrativi a tempo indeterminato. La selezione è rivolta a diplomati e le domande devono essere presentate entro il 5 gennaio. In questa occasione, vengono chiariti i requisiti necessari, le modalità di candidatura e le materie da preparare per superare la prova. Un’opportunità valida per chi desidera lavorare nel settore sanitario con stabilità.

