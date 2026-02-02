lavori di riassetto stradale conclusi con il ripristino del manto in zona residenziale dopo interventi di posa cavi

L’amministrazione comunale di Riposto ha appena terminato i lavori di ripristino del manto stradale in alcune zone residenziali. Dopo gli interventi di posa dei cavi fatti da E-Distribuzione, le strade sono state sistemate e riaperte al traffico. Ora i residenti possono muoversi senza più inconvenienti.

L’amministrazione comunale di Riposto ha completato i lavori di ripristino definitivo del manto stradale nelle zone interessate dai precedenti interventi di posa dei cavi effettuati da E-Distribuzione. Gli interventi, avviati nei mesi scorsi, hanno riguardato diverse vie del centro cittadino e delle zone residenziali, dove le aperture per l’installazione delle infrastrutture elettriche avevano lasciato tracce visibili e potenzialmente pericolose. Il Comune ha stabilito un cronoprogramma dettagliato per ripristinare le strade con materiali e tecniche adeguate, garantendo sicurezza, durata e rispetto del decoro urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L’amministrazione comunale di Riposto annuncia l’inizio dei lavori per rifare il manto stradale nelle vie interessate dai precedenti lavori di posa dei cavi.

