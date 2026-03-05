Concessioni demaniali sulla costa a Bari Picaro scrive a Leccese | Criticità nel provvedimento

Un rappresentante di Picaro ha scritto al sindaco di Bari per segnalare alcune criticità nelle procedure di assegnazione delle concessioni demaniali sulla costa cittadina. La lettera evidenzia problemi riscontrati nel processo di assegnazione avviato dal Comune nei mesi recenti, sollecitando attenzione su alcuni aspetti specifici. La comunicazione si concentra sulle procedure adottate e sulle eventuali irregolarità riscontrate.

L'europarlamentare barese di Fratelli d'Italia: "Rischio disparità di trattamento rispetto alle normali operazioni di subentro tra imprese private" Una lettera al sindaco di Bari per segnalare criticità sulle procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime avviate dal Comune nei mesi scorsi. A inviarla è stato l'eurodeputato barese di Fratelli d'Italia-Ecr Michele Picaro. Per Picaro, “il Comune avrebbe fissato al 31 dicembre 2023 il termine per la quantificazione degli investimenti non ancora ammortizzati, nonostante le concessioni siano tuttora efficaci e con scadenza naturale prevista nel 2027 o comunque fino all’esito delle procedure di gara”. 🔗 Leggi su Baritoday.it

